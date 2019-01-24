الأرصاد تحذر: رياح وأتربة وشبورة وبرودة غدًا

24 يناير 2019 - 05:22 م

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا الجمعة، يسوده طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على شمال الصعيد، يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة، في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشوائب العالقة بالهواء نهارًا، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق غرب البلاد.

كما تنشط الرياح على غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فتكون: