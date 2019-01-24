مدبولي: مصر على خريطة كبريات الشركات العالمية

24 يناير 2019 - 05:28 م

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح مشجعاً، وباتت كُبريات الشركات العالمية تضع مصر على خريطة استثماراتها المقبلة مثل شركة آبل العالمية وغيرها، من الشركات.

وقال "مدبولي"، خلال استضافته على قناة CNBC الأمريكية، في لقاء مباشر على الهواء، على هامش منتدى "دافوس"، للحديث حول المشاركة المصرية في منتدى الاقتصادي العالمي، إنه لا قلق مطلقاً حول مستقبل مسار الإصلاح الذي قامت به مصر بعد انتهاء تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، كون الحكومة عازمة على المضي قدماً في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والبناء عليها بما يعزز مكانة الاقتصاد المصري.

وحول تعاون مصر مع الصين في تنفيذ مشروعات تنموية، أكد مدبولي أن تنوع شراكات مصر مع دول العالم هو جزء من السياسة الخارجية للدولة المصرية، وهناك سعى لتعزيز الاستفادة من مختلف الشركاء بما يعزز قدرات مصر في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.