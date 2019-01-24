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وزير الشباب والرياضة يلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

الحياة السياسية

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

حسن عاشور

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ألكسندر بورديروزا ساشا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الخميس، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالي الشباب والرياضة.
يأتي هذا في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة التي تهدف الى فتح آفاق التعاون والاستثمار مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تسعي إلي دعم المشروعات الشبابية والرياضة في الدول المختلفة.
أبدى وزير الشباب والرياضة رغبته في توسيع التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في الفترة المقبلة من خلال زيادة البرامج وتوسيع نطاق التنفيذ، وتوفير دعم متكامل من الصندوق في الأنشطة المختلفة للنشء والشباب.

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