» «ساويرس»: «إن شاء الله الزمالك يكسب بيراميدز»

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أعرب المهندس نجيب ساويرس، عن أمنيته بفوز الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في مباراة اليوم على نظيره بيراميدز، في بطولة الدوري العام.

ورد ساويرس على متابعيه في سلسلة تغريدات على موقع التدوينات القصيرة تويتر، «هشجع الأهلي لأني أهلاوي أولًا ثم جونة ثانيًا... إن شاء الله الزمالك يفوز النهار ده».

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، مع فريق بيراميدز على إستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو في الصدارة برصيد 41 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 38 نقطة، ثم المقاصة برصيد 30 نقطة، والإنتاج الحربي في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، أما الأهلي ففي الخامس برصيد 27 نقطة.


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