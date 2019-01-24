شاب مصري يشارك في "دافوس" كأحد النابغين في مجال ريادة الأعمال

24 يناير 2019 - 05:47 م

استجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للطلب الذي تلقاه من الشاب المصري مصطفى أمين، المشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي فى دافوس، وقام بمقابلة الشاب والتقط الصور التذكارية معه.

وكان الشاب مصطفى أمين قد تم اختياره من جانب إدارة منتدى دافوس ضمن عدد محدود من الشباب حول العالم، كأحد النابغين في مجال ريادة الأعمال، حيث يعد هو الشاب الوحيد من مصر وأفريقيا الذي وقع عليه الاختيار من إدارة المنتدى.

وقد حرص مدبولي على الاستجابة لطلب الشاب مصطفى فور علمه بطلبه مقابلة رئيس الوزراء على هامش المنتدى، وأثنى رئيس الوزراء على ما يقوم به، مؤكداً أن الجد والاجتهاد هما مفتاح النجاح. كما دعا مدبولي الشباب إلى الاستفادة من تجربة مصطفى بما يعود بالنفع عليهم وعلى تقدم وطننا الحبيب.