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الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على مصر المقاصة

الرياضة

الاهلى
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المصريون

الاهلى

مصر المقاصة

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على نظيره المقاصة، بهدفين دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

جاءت بداية المباراة حماسية للغاية من جانب الأهلي الذي ضغط بالرباعي الهجومي ناصر ماهر والشحات وأجاي ورمضان وأن كان الأخير كان الأكثر خطورة على مرمى أحمد عادل عبد المنعم بفضل تمريراته.

الضغط الأهلاوي المُبكر أسفر عن هدف سجله حسين الشحات في الدقيقة الثالثة بعدما تلقي تمريرة رائعة من رمضان صبحي.

واصل الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء مع هجمات مُتباعدة للفريق الفيومي عن طريق شبيطة ورجب عمران وبيكلي ، ولعب رجب عمران كرة مقصية في الدقيقة الثانية  عشر لكنها مرت بعيداً عن الشباك.

تارجع أداء الاهلي وإنحصر اللعب عموماً وةسط الملعب مع محاولات من جانب الفريقين على فترات وأنقذ أحمد عادل عبد المنعم أكثر من فرصة قبل أن تتعاطف "العارضة" مع المقاصة وتُنقذ المقاصة من هدف مُحقق إثر كرة قوية سددها ناصر ماهر.

عادت الخطورة الحمراء وسجل جونير أجاي الهدف الثاني من تمريرة سحرية من عمرو السولية لعبها أجاي ببراعة في الشباك الفيومية في الدقيقة 30.

لم يهدأ الاهلي بعد تسجيل هدفين بل واصل الضغط على الفريق الفيومي لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الأحمر بثنائية نظيفة.

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