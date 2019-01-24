» مصرع شخص وإصابة 5 بشمال سيناء

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لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامها بعمود إنارة أمام قرية 6 أكتوبر بمركز بئر العبد، على طريق «العريش- القنطرة شرق الدولي»، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، بسبب زحف الرمال على الطريق نتيجة الظروف الجوية بشمال سيناء.

وأسفر الحادث عن مصرع السائق، سالم جابر سالم، من قرية أم عقبة ببئر العبد، وإصابة كل من أسامة محمد عيادة، 31 سنة، من الغربية، وسلامة صالح منصور، 37 سنة، وسليمان صالح منصور، 40 سنة، ومنى كريم سليمان، 40 سنة، وحنين يونس محمد، 10 سنوات، وجميعهم من قرية الخربة ببئر العبد، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بئر العبد المركزي عن طريق سيارات الإسعاف التي هرعت لموقع الحادث، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.


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