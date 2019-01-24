  • الخميس 24 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:36 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وبيراميدز

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

الأمم المتحدة تبدأ تحقيقًا دوليًا في مقتل خاشقجي

مصر تتسلم الدفعة الثانية من طائرات "رافال "

مصر تقترب من شراء 12 مقاتلة «رافال» إضافية

أرشيفية

السجن 5 سنوات لبائعي السجائر

حركة حماس

«حماس» ترفض منحة قطرية لهذا السبب

الموسيقار بليغ حمدي والشيخ النقشبندي

سر وراء أول عمل فني بين النقشبندي وبليغ برعاية «السادات»

عواصف ترابية

الأرصاد تحذر: رياح وأتربة وشبورة وبرودة غدًا

تل أبيب

تأهب بـ"تل أبيب" تحسبًا لهجوم سوري

سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو

خريطة العصابات الأجنبية في مصر «تخصص»

السفير الإسرائيلي، دافيد جوفرين يزور قبر حاخام يهودي بالبساتين

بالصور.. سفير إسرائيل يزور قبر حاخام يهودي بالبساتين

"ترامب" يتجه لحصار فنزويلا

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات

أخبار متعلقة
#

من يمتلك هذا الأمر الهام سينتصر في الحرب العالمية القادمة

#

إدارة ترامب خططت لانقلاب عسكري في فنزويلا

#

رد ناري لـ"نيويورك تايمز" على دعوات "ترامب"

#

ترامب يدعو وزير العدل الأمريكي إلى التحقيق بهذا الأمر

أمريكا

فنزويلا

ترامب

جون بولتون

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، عن نوايا إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والذي ترى واشنطن أنه فقد شرعيته بالبلد.

وقال "بولتون"، بحسب شبكة "سكاي نيوز"، إن إدارة "ترامب" تسعى لقطع مصادر الدخل عن نظام نيكولاس مادورو، مؤكدًا أن مصادر الدخل يجب أن تذهب إلى السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس الانتقالي في فنزويلا

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة بلاده ترى أن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو غير شرعي وفاسد وغير ديمقراطي، لافتًا إلى أن واشنطن تدعم الرئيس الانتقالي لفنزويلا بشكل كبير.

وأكد "بومبيو"، بحسب شبكة "سكاي نيوز"، أن الولايات المتحدة ستقدم 20 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب الفنزويلي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأقمار الصناعية تكشف مخطط السعودية النووي
» البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 17 مليار جنيه
» كشف لغز العثور على 4 جثث من أسرة واحدة
» "ترامب" يتجه لحصار فنزويلا
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز
» الأهلي يتخطى مصر المقاصة بثلاثية
» بومبيو: نيكولاس ليس رئيسًا شرعيًا لـ فنزويلا
» إيقاف البحث عن طائرة «سالا» المفقودة
» تبادل إطلاق نار على الحدود الإسرائيلية السورية
» مصرع شخص وإصابة 5 بشمال سيناء
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على مصر المقاصة

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية
زيارات فرعونية