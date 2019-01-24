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البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 17 مليار جنيه

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البنك المركزي
البنك المركزي

خالد الشرقاوي

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يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، الأحد المقبل، أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.5 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.


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