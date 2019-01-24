أول تعليق لـ«ساويرس» على نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

24 يناير 2019 - 10:01 م

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مؤسس حزب المصريين الأحرار: إن مباراة الزمالك وبيراميدز تعد الأفضل في مشوار الدوري من حيث المتعة.

وكتب ساويرس عن مباراة الزمالك وبيراميدز على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «الاعتراف بالحق فضيلة.. صراحة أحلى ماتش في الدوري كله!».

وتقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق فرجاني ساسي في الدقيقة 6 قبل أن يتعادل إريك تراوري لنادي بيراميدز في الدقيقة 15 ثم يسجل كينو الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 37 إلا أن محمود علاء سجل التعادل في الدقيقة 40 من ضربة رأس بعدها سجل ساسي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 64.

يذكر أن الزمالك يحتل حاليًا صدارة بطولة الدوري المصري، برصيد 41 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني، برصيد 38 نقطة.