وزير الخارجية الأمريكي: نظام مادورو غير شرعي وفاسد

24 يناير 2019 - 10:00 م

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "غير شرعي ومفلس أخلاقيًا".



جاء ذلك في كلمة له أمام المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية، المنعقد في العاصمة واشنطن، حسب قناة "الحرة" المحلية.



وتابع بومبيو، أن "الولايات المتحدة تدعو جميع الدول لسلك الخيار الصحيح"، في إشارة إلى الاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي "خوان غوايدو" رئيسًا مؤقتًا للبلاد.



كما حذر من أسماهم "فلول نظام مادورو" من استخدام العنف، داعيًا قوات الأمن إلى توفير الحماية لـ"غوايدو".



وأضاف أن بلاده مستعدة لتقديم 20 مليون دولار مساعدات إنسانية للشعب الفنزويلي.



وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا إثر إعلان غوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، الأربعاء، وإعلان الرئيس المنتخب مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.



بدوره سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الاعتراف بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وتبعته دول في المنطقة.



من جانب آخر؛ أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية "مادورو"، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.



وتجدر الإشارة أن واشنطن توعدت مرارًا في الآونة الأخيرة بالعمل ضد مادورو، فيما اتهمها الأخير بمحاولة اغتياله أو إدخال البلاد في اضطرابات، كما اتهم معارضين بالتآمر ضده مع الولايات المتحدة ودول إقليمية.

