» للمرة العاشرة.. اسم "محمد" الأكثر انتشارا بين مواليد أوسلو

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صورة لاسم النبي
صورة لاسم النبي

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كشف مكتب الإحصاء النرويجي، أن اسم "محمد"، هو الاسم الأكثر شيوعا بين المواليد الذكور في العاصمة أوسلو، لعام 2018، للمرة العاشرة على التوالي.
وأوضح التقرير، الذي نشره المكتب الخميس، أن اسم "محمد"، تصدر قائمة أكثر الأسماء شيوعًا بين المواليد الذكور في أوسلو، لعام 2018.
وأشار إلى احتفاظ اسم "محمد" بالصدارة منذ 10 أعوام، تلاه " لوكاس"، ثم "فيليب"، و"نواه"، و"أوليف" خلال 2018.
يشار أن "محمد"، يعد الاسم الأكثر اختيارا في مدينة مالمو السويدية خلال 2017، وحل في المرتبة العاشرة بقائمة الأسماء الأكثر شهرة في إنجلترا وويلز في نفس العام. -

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