» للمرة العاشرة.. اسم "محمد" الأكثر انتشارا بين مواليد أوسلو

24 يناير 2019 - 10:40 م

كشف مكتب الإحصاء النرويجي، أن اسم "محمد"، هو الاسم الأكثر شيوعا بين المواليد الذكور في العاصمة أوسلو، لعام 2018، للمرة العاشرة على التوالي.



وأوضح التقرير، الذي نشره المكتب الخميس، أن اسم "محمد"، تصدر قائمة أكثر الأسماء شيوعًا بين المواليد الذكور في أوسلو، لعام 2018.



وأشار إلى احتفاظ اسم "محمد" بالصدارة منذ 10 أعوام، تلاه " لوكاس"، ثم "فيليب"، و"نواه"، و"أوليف" خلال 2018.

