26 قتيلا جراء الاضطرابات في فنزويلا منذ الإثنين

24 يناير 2019 - 11:00 م

نقلت «وكالة ?الصحافة? الفرنسية» عن منظمة غير حكومية تأكيدها مقتل 26 شخصاً جراء الاضطرابات في ?فنزويلا? منذ الإثنين.



وكان رئيس الجمعية الوطنية «البرلمان» خوان غواديو قد أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا بدلاً من ?نيكولاس مادورو? وقد اعترف بشرعيته كل من ?الولايات المتحدة? وكندا و?البرازيل? و?الأرجنتين? و?كولومبيا? و?البيرو?.

