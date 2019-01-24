الهدف الحقيقي من وقف الصيد في البحر الاحمر

24 يناير 2019 - 11:10 م

علق الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس مشروع الحملة القومية للنهوض بالأستزراع السمكى بالبحر الأحمر، على قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر، قائلًا: «الهدف من القرار وقف الصيد في أوقات معينة تتكاثر فيها الأسماك المستوطنة».



وأوضح «عبدالرازق» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من سيزرع المليون» مع الإعلامي شعبان بلال، والمذاع على فضائية «الصحة والجمال» اليوم الخميس، أن الفترة الحالية تشهد موسم تكاثر ووضع البيض، وجاء قرار وقف الصيد للحفاظ على المخزون السمكى، مؤكدًا أن هذا القرار يعود بالنفع على الصيادين.

