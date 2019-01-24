«التموين» تبحث مع «الزراعة» هذا الأمر الهام

24 يناير 2019 - 10:20 م

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تنفذ استراتيجية كبيرة بالتعاون مع وزارة الزراعة؛ لتقليل استيراد زيوت الطعام الخام بنسبة تصل إلى 30%، خاصة أنه يتم استيراد 97% من احتياجاتنا من زيوت الطعام.

وأضاف «المصيلحي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس، على هامش افتتاح مصنع «بونجورنو» التابع لشركة «نستلة»، أن الخطة تعتمد على زراعة النباتات الزيتية، وتحويل المصانع المصرية إلى العصر بدلًا من التكرير، مشيرا إلى أن تلك الخطة ستوفر فرص عمل كبيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على العملة الصعبة.

وأوضح أن الوزارة تقوم أيضا بتنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير ورفع كفاءة مصنعي (قها وإدفينا)، ومصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التصدير من خلال المصنعين للولايات المتحدة الأمريكية ولكن بكميات محدودة، وتعمل الوزارة على تطوير تلك المصانع ورفع جودة إنتاجها؛ لتعود بها إلى مكانتها السابقة والتوسع في التصدير.



وأكد أن الصناعات الغذائية في مصر تعد أحد القطاعات الواعدة، والتي لها مستقبل في زيادة الصادرات، ولكن ذلك يرتبط برفع جودة المنتجات، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك تم خلال الفترة الماضية تشكيل لجنة عليا تضم وزراء التجارة والصناعة والزراعة والتموين؛ من أجل وضع قواعد لمراقبة كافة مراحل الإنتاج في المجال الغذائي، بداية من زراعة المحصول وحتى دخوله إلى المصانع للحصول على منتج عالٍ الجودة.



ونوه بأن هيئة سلامة الغذاء ستقوم باتخاذ كافة إجراءات السلامة داخل المصانع ومراقبة الجودة على أن تقوم بفتح فروع لها بكافة المحافظات، ووضع خطط طويلة المدى بأهداف واضحة ودقيقة.



وأكد أن كافة المشروعات الصناعية والزراعية، والتى يستهدف إقامتها والتوسع بها يجب أن تضع على رأس أولوياتها التصدير، خاصة في ظل استهداف إحداث توازن بالميزان التجاري المصري عن طريق زيادة الصادرات وليس تقليل الواردات فقط.

