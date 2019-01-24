  • الجمعة 25 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:09 ص
بحث متقدم
توقف الصيد بكفر الشيخ نتيجة سوء الأحوال الجوية

الهدف الحقيقي من وقف الصيد في البحر الاحمر

عكاشة

توفيق عكاشة: هذا ما تفعله قنوات "الإخوان"

مجمع التحرير- أرشيفية

مصير المباني الحكومية بعد نقلها للعاصمة الإدارية

السادات والنقشبندي

أسرار وحكايات "السادات".. مع المشايخ والدعاة

مجلس أسر الشهداء

إعفاء أسر الشهداء والمصابين من تكلفة تذاكر القطارات والمترو

البشير واستعراض الجيش السوداني

اشتباكات بين الجيش والأمن السوداني

صلاح

سر اختفاء محمد صلاح من «السوشيال ميديا»

أرشيفية

السجن 5 سنوات لبائعي السجائر

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

الأمم المتحدة تبدأ تحقيقًا دوليًا في مقتل خاشقجي

سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو

خريطة العصابات الأجنبية في مصر «تخصص»

«التموين» تبحث مع «الزراعة» هذا الأمر الهام

الحياة السياسية

وزير التموين
وزير التموين

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الجبير يبحث مع وزير الخارجية البحريني هذا الأمر الهام

#

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بزيادة سعر قصب السكر

#

الحكومة تنتهي من إعداد الخريطة الزراعية

#

ضبط 8 آلاف أسطوانة بوتاجاز و93 طن دقيق مدعم

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تنفذ استراتيجية كبيرة بالتعاون مع وزارة الزراعة؛ لتقليل استيراد زيوت الطعام الخام بنسبة تصل إلى 30%، خاصة أنه يتم استيراد 97% من احتياجاتنا من زيوت الطعام.
وأضاف «المصيلحي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس، على هامش افتتاح مصنع «بونجورنو» التابع لشركة «نستلة»، أن الخطة تعتمد على زراعة النباتات الزيتية، وتحويل المصانع المصرية إلى العصر بدلًا من التكرير، مشيرا إلى أن تلك الخطة ستوفر فرص عمل كبيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على العملة الصعبة.
وأوضح أن الوزارة تقوم أيضا بتنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير ورفع كفاءة مصنعي (قها وإدفينا)، ومصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التصدير من خلال المصنعين للولايات المتحدة الأمريكية ولكن بكميات محدودة، وتعمل الوزارة على تطوير تلك المصانع ورفع جودة إنتاجها؛ لتعود بها إلى مكانتها السابقة والتوسع في التصدير.
وأكد أن الصناعات الغذائية في مصر تعد أحد القطاعات الواعدة، والتي لها مستقبل في زيادة الصادرات، ولكن ذلك يرتبط برفع جودة المنتجات، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك تم خلال الفترة الماضية تشكيل لجنة عليا تضم وزراء التجارة والصناعة والزراعة والتموين؛ من أجل وضع قواعد لمراقبة كافة مراحل الإنتاج في المجال الغذائي، بداية من زراعة المحصول وحتى دخوله إلى المصانع للحصول على منتج عالٍ الجودة.
ونوه بأن هيئة سلامة الغذاء ستقوم باتخاذ كافة إجراءات السلامة داخل المصانع ومراقبة الجودة على أن تقوم بفتح فروع لها بكافة المحافظات، ووضع خطط طويلة المدى بأهداف واضحة ودقيقة.
وأكد أن كافة المشروعات الصناعية والزراعية، والتى يستهدف إقامتها والتوسع بها يجب أن تضع على رأس أولوياتها التصدير، خاصة في ظل استهداف إحداث توازن بالميزان التجاري المصري عن طريق زيادة الصادرات وليس تقليل الواردات فقط.
وعن أهم الأسواق المستهدفة للتصدير، دعا «المصيلحي» المصنعين للتركيز على الأسواق التي تتطلب معايير جودة عالية في المنتجات المصدرة إليها كالأسواق الأوروبية والأمريكية؛ لرفع جودة المنتج المصري بما يزيد من قدرتها على دخول مختلف الأسواق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» للمرة العاشرة.. اسم "محمد" الأكثر انتشارا بين مواليد أوسلو
» واشنطن: نسعى لقطع الإيرادات المالية عن مادورو
» بث مباشر.. مباراة تشيلسي وتوتنهام
» السعودية تطلق سراح رئيس مجموعة بن لادن
» الزمالك يتعادل إيجابيًا مع بيراميدز 3/3
» لجنة تحقيق: ارتفاع قتلى احتجاجات السودان إلى 29
» الأمم المتحدة تطالب السودان بتجنب "القوة المفرطة"
» ننشر أسماء الضحايا والمصابين في حادث الشرقية
» جماهير الزمالك تهاجم حسام حسن
» قاسم باشا يتأهل إلى ربع نهائي كأس تركيا
» إثيوبيا.. القبض على قيادات بالحزب الحاكم

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
السادات والنقشبندي
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية