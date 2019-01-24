عقوبات أمريكية ضد مليشيات تدعمها إيران في سوريا

24 يناير 2019 - 11:20 م

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات ضد مليشيات "زينبيون" و"فاطميون" في سوريا، المدعومتين من إيران.



كما فرضت الوزارة، بحسب بيان صادر عنها، عقوبات على شركة "فارس إير قشم" الإيرانية للشحن الجوي، وشركة "فلايت ترافل إل إل سي" الأرمينية للخدمات الجوية.



وأوضح البيان أن استهداف الشركتين يأتي على خلفية ارتباطهما بخطوط "ماهان" الجوية الإيرانية (خاصة)، التي فرضت واشنطن عقوبات عليها عام 2011، لدورها في تسهيل أنشطة "الحرس الثوري".



يشار أن الحرس الثوري الإيراني، أسس "لواء فاطميون" من شيعة أفغان و"زينبيون" من شيعة باكستانيين؛ لجؤوا إلى إيران على خلفية اضطرابات في بلادهم؛ ومن ثم زج بهم للقتال في سوريا إلى جانب النظام بعد اندلاع الثورة عام 2011.



ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، قوله إن النظام الإيراني "عديم الرحمة"؛ لاستغلاله اللاجئين إلى أراضيه، واستخدامهم دروعًا بشرية في سوريا، بدلًا من تقديم خدمات التعليم والصحة لهم.

