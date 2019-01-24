تشيلسي يجتاز توتنها ويضرب موعدًا مع مانشستر سيتي

24 يناير 2019 - 11:50 م

تأهل فريق تشيلسي، الخميس، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم ليضرب موعدًا مع مانشستر سيتي الشهر المقبل.



وتغلب تشيلسي على ضيفه توتنهام بهدفين لهدف في إياب المربع الذهبي للبطولة المحلية.



وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز توتنهام بهدف دون رد، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح والتي حسمها تشيلسي لصالحه بنتيجة 4-2.



وتحدى توتنهام الظروف التي تعرض لها من إصابة العديد من النجوم في صفوفه أبرزهم الثنائي هاري كين وديلي آلي، وتمكن من انتزاع بطاقة التأهل للنهائي.



دخل تشيلسي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 27 عبر الفرنسي نغولو كانتي.



وأضاف البلجيكي إيدين هازارد الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 34 ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.



ومع حلول الدقيقة 50 تمكن الإسباني فيرناندو لورينتي من تسجيل الهدف الأول لتوتنهام لتزداد الإثارة في اللقاء.

