  • الجمعة 25 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:15 ص
بحث متقدم
تامر أمين

فتاة سورية تحرج تامر أمين أمام أحد المولات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

صحيفة كويتية تعتذر لـ"بن سلمان" بسبب زوجته

نوح : السيسي له " ألف عين"

"عكاشة": الرئيس السيسي أجرى العملية الجراحية بدون "بينج"

التوأم حسام وإبراهيم حسن

"آل الشيخ" يقرر إقالة التوأم من تدريب بيراميدز

توقف الصيد بكفر الشيخ نتيجة سوء الأحوال الجوية

الهدف الحقيقي من وقف الصيد في البحر الاحمر

عكاشة

توفيق عكاشة: هذا ما تفعله قنوات "الإخوان"

مجمع التحرير- أرشيفية

مصير المباني الحكومية بعد نقلها للعاصمة الإدارية

السادات والنقشبندي

أسرار وحكايات "السادات".. مع المشايخ والدعاة

مجلس أسر الشهداء

إعفاء أسر الشهداء والمصابين من تكلفة تذاكر القطارات والمترو

صلاح

سر اختفاء محمد صلاح من «السوشيال ميديا»

في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية..

تشيلسي يجتاز توتنها ويضرب موعدًا مع مانشستر سيتي

الرياضة

تشيلسي
تشيلسي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

نجم مانشستر سيتى على رادار ريال مدريد

#

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وليفربول في لقاء الليلة

#

«ميدو»: برشلونة وريال مدريد على موعد مع «صلاح»

#

تشيلسي يحقق فوزًا غاليًا أمام مانشستر سيتي

تأهل فريق تشيلسي، الخميس، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم ليضرب موعدًا مع مانشستر سيتي الشهر المقبل.
وتغلب تشيلسي على ضيفه توتنهام بهدفين لهدف في إياب المربع الذهبي للبطولة المحلية.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز توتنهام بهدف دون رد، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح والتي حسمها تشيلسي لصالحه بنتيجة 4-2.
وتحدى توتنهام الظروف التي تعرض لها من إصابة العديد من النجوم في صفوفه أبرزهم الثنائي هاري كين وديلي آلي، وتمكن من انتزاع بطاقة التأهل للنهائي.
دخل تشيلسي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 27 عبر الفرنسي نغولو كانتي.
وأضاف البلجيكي إيدين هازارد الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 34 ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.
ومع حلول الدقيقة 50 تمكن الإسباني فيرناندو لورينتي من تسجيل الهدف الأول لتوتنهام لتزداد الإثارة في اللقاء.
ولم تنجح محاولات تشيلسي في تسجيل الهدف الثالث والتأهل للنهائي، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح والتي حسمها تشيلسي بنتيجة 4-2.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» دواء مذهل يستخدمه ترامب لشعره ينقذ ملايين الرجال
» خريطة العصابات الأجنبية في مصر «تخصص»
» "الجندي": حداد المرأة على زوجها غير واجب
» توفيق عكاشة يسب مشاهديه على الهواء.. هذا ما قاله
» "فيفا" يعلن إيقاف حكم مدى الحياة لتعاطيه رشوة
» للمرة العاشرة.. اسم "محمد" الأكثر انتشارا بين مواليد أوسلو
» واشنطن: نسعى لقطع الإيرادات المالية عن مادورو
» السجن 5 سنوات لبائعي السجائر
» السعودية تطلق سراح رئيس مجموعة بن لادن
» الزمالك يتعادل إيجابيًا مع بيراميدز 3/3
» لجنة تحقيق: ارتفاع قتلى احتجاجات السودان إلى 29

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
السادات والنقشبندي
سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات أعلى محور 26 يوليو
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية