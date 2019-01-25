"آل الشيخ" يقرر إقالة التوأم من تدريب بيراميدز

المستشار تركي آل شيخ، مالك نادي بيراميدز، اتخذر قرارا بإقالة حسام حسن، المدير الفني لنادي بيراميدز، بعد التعادل مع الزمالك 3\3.

وأوضح «فايق» أنه قد «تم إرسال القرار الخاص بإقالة المدير الفني، على الجروب الخاص باللاعبين، منذ قليل».

قرر المستشار تركى أل الشيخ مالك نادى بيراميدز، إقالة حسام حسن المدير الفنى لفريق بيراميدز بعد التعادل أمام فريق الزمالك بنتيجة 3/3 خلال اللقاء الذى جمعهما مساء أمس ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز .وقال الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامجه "نمبر وان" عبر فضائية النهار، مساء الخميس، أنجدير بالذكر أن نادي بيراميدز قد تعادل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، الخميس، ضمن منافسات الدوري العام.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة بطولة الدوري المصري، برصيد 42 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني، برصيد 39 نقطة.



