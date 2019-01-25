"عكاشة": الرئيس السيسي أجرى العملية الجراحية بدون "بينج"

25 يناير 2019 - 12:20 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن ما فيه ألمانيا اليوم من قوة اقتصادية رهيبة يرجع الفضل فيه للمستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر، والشعب الألماني يعتبره أفضل من جاء لحكم ألمانيا، ويدعو له بكل صحة وسعاده.



وأوضح "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن مايتم على أرض مصر من إصلاحات اقتصادية، ومن إعادة بناء فكر وفلسفة ونظام وعمل اقتصادي هي ثورة اقتصادية بكامل جوانبها، على النظام الإشتراكي الاقتصادي الرجعي الذي تسبب في إنهيار الاقتصاد المصري على مدار المرحلة السابقة.



وأضاف "عكاشة" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الثعلب الأخطر من شرويدر؛ لأن "شرويدر" استلم الاقتصاد الألماني به مشاكل ويريد أن يضاعف الدخل الألماني، معلقًا: "لو دخل ألمانيا 100 مليون يورو مطلوب يخليهم 200 مليون يورو، ونجح في ذلك بإجراءات إصلاح اقتصادي"، بينما الرئيس السيسي استلم البلد واقتصادها تحت الصفر، والدول كانت مهددة بالإفلاس، معقبًا: "إحنا هنسوق العبط والهبل والإستهبال على بعض، ولا هنعمل نفسنا ناسيين".

