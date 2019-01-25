» "الجندي": حداد المرأة على زوجها غير واجب

25 يناير 2019 - 12:40 ص

قال الشيخ خالد الجندي ، إن الحداد حق للمرأة وليس واجبا عليها، وبالتالي هي غير مُلزمة بالحداد على زوجها المتوفى.



وأضّاف “الجندي” خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المُذاع عبر شاشة “dmc”، مساء الخميس، أنه لا يتحدث عن العدة، لأنها شرع الله، ولا يوجد به جدال.



تابع أنه يتحدث عن الحداد، وهو ترك مظاهر الفرح والزينة، وهي تتعلق بأربعة أمور: “أمر يتعلق بالبدن، أمر خارج عن البدن، وأمر في المكان، وأمر في العدة”.



وأوضح أن الأمر في العدة، لابد أن يستوفي المدة الزمنية، ووجه “الجندي” سؤالًا لمشايخ “مجلس الفقه” قائلًا: “هل يجوز أن تقوم المرأة بالحداد على أحد أقاربها”، فكان جوابهم بأنه يجوز.



وأردف متسائلًا: “وإن منعها زوجها؟!”، وجاءت الإجابة من المشايخ بأنها تسمع وتطيع، وعلق “الجندي” هل ذلك يعني أن الزوج يمنع زوجته من حد من حدود الله، ليؤكد المشايخ على أنه ليس حدا من حدود الله، وإنما حق للزوجة.

