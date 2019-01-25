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فتاة سورية تحرج تامر أمين أمام أحد المولات

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تامر أمين
تامر أمين

المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي تامر أمين عن موقف محرج  تعرض له منذ فترة، على يد إحدى ‏الفتيات السوريات المقيمات بمصر.‏
وأوضح "أمين"، خلال حلقة من برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، أنه خلال مروره أمام أحد المولات الشهيرة في منطقة 6 أكتوبر، وجد فتاة ‏سورية، تبلغ من العمر 13 عامًا، وتبيع بعض العلب يدوية الصنع أمام المول، ‏فرغب في مساعدتها دون أن يشتري منها، قائلًا لها: “خدي يا حبيبتي اشتري لنفسك ‏حاجة حلوة”.‏
وأضاف "أمين" أنها رفضت مساعدته لها بمنتهى عزة النفس والكرامة، وأعادت له النقود، ‏فسألها عن السبب لتجيبه قائلة: أنها تبيع حلوى صنعتها والدتها بالمنزل “عايز تشتري ‏حلويات أهلا وسهلا لكن أنا ما بقبل تبرع”.‏
وأعرب "أمين" إعجابه الشديد بإباء الفتاة السورية التي أوضح أنها تعد نموذجًا لكل ‏السوريين المقيمين بمصر، حيث إنهم جميعًا يعملون ويأكلون من كدّهم، مشيرًا إلى أن ‏أياديهم قدمت الكثير من الإنتاج من طعام، وملبس، وتعليم.‏

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