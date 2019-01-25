عكاشة: هذا ما فعله السيسي من أجل مصر

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استلم البلد واقتصادها تحت الصفر، والدول كانت مهددة بالإفلاس.

وأضاف عكاشة عبر برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة" :"إحنا هنسوق العبط والهبل والإستهبال على بعض، ولا هنعمل نفسنا ناسيين".

وتابع:" السيسي أجرى عملية جراحية لمصر بدون بينج، ونحن الآن في مرحلة الشفاء بدون بنج أيضًا، وهذا يعني أننا نتحمل آلام الجرح الذي طهر الفساد الموجود في العمود الفقري للوطن"، مشيرا الى ان مصر في مرحة التعافي وسيكون اقتصادها مميز فيما بعد.