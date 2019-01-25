» المصرى يستضيف «ذئاب الجبل» على ستاد السويس

25 يناير 2019 - 10:03 ص

يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره المقاولون العرب، فى الخامسة مساء اليوم على ستاد السويس ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بالدورى.

ويدخل المصرى المباراة،بحثًا عن الخروج من الكبوة التى لحقت بالفريق الفترة الماضية أملا فى العودة للمنافسة على المربع الذهبى.

وعلى جانب آخر، يدخل فريق المقاولون بهدف الفوز وحصد الثلاث نقاط للدخول في المربع الذهبى.

ويحتل المصرى المركز الخامس عشر بجدول المسابقة برصيد 19 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 27 نقطة.