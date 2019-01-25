» الأهلى بدون راحة استعدادًا لـ "دجلة"

25 يناير 2019 - 10:18 ص

رفض الأروجاني مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلى منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات عقب الفوز على المقاصة فى اللقاء الذى جمعهم بالأمس بثلاثية نظيفة، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الاثنين القادم فى إطار منافسات الدورى.

وفضل الجهاز الفنى استمرار التدريبات اليوم عقب مباراة الأمس، نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة دجلة الاثنين القادم.

وكان الأهلى فاز على المقاصة بثلاثية نظيفة أمس الخميس، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادى عشر ببطولة الدورى.