بالأرقام.. ارتفاع صادرات مصر فى 2018

25 يناير 2019 - 10:28 ص

أعلن إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية في 2018 بنسبة 10% ، مقارنة بمستوياتها في عام 2017،

وأضاف جابر فى تصريحات صحفية أن صادرات مصر غير البترولية سجلت 24.826 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 22.626 مليار دولار في 2017.

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قال في بيان سابق الشهر الماضي، إن الصادرات المصرية خلال أول 11 شهرًا من 2018 سجلت حوالي 22.6 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 ، لافتا أن من المتوقع أن تصل قيمة الصادرات إلى نحو 25 مليار دولار مع ختام عام 2018 بنسبة زيادة حوالي 10.6% عن عام 2017، وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات ، وفقا لما جاء بوكالة انباء الشرق الاوسط .