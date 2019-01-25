"هبطح نفسى عليكو".. مصطلح غريب من أسامة كمال علي الهواء

25 يناير 2019 - 10:32 ص

افتتح الإعلامي أسامة كمال برنامجه بمصطلح غريب ردده لأول مرة علي الهواء قائلا :"هبطح نفسى عليكو؟.

و أضاف كمال خلال برنامجه "مساء دي إ م سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" ،أن هذا المصطلح موجود فى شوارعنا و شائع فى مصر ،وهو سلوك قديم، انتقل من دائرة المجرمين والمسجلين لدوائر كثيرة، فهناك العديد من الناس تسبق بالشكوى قبل حد يفكر يحاسبها.

وتابع، أن الموظف الصغير اللى مقصر فى شغله، يقوم بشكوى المدير قبل ما المدير يخصم له، وأصبح الفاشل يهاجم الناجح، والجاهل يهاجم المثقف، والأمور أصبحت معكوسة فى مصر، وبقى شعار ضربنى وبكى وسبقنى واشتكى سائد.

وأعرب كمال أن هناك مشكلة بمصر، وهي توفير حساب لقليل الأدب، على حساب الناجح.

و استكمل "أى واحد يهاجمنا نجرى نراضيه بدل ما يرازينا، وبقى أسلوب هأبطح نفسى عليكو أسلوب حياة بيجيب نتيجة وبقى عند ناس كتير طريقة أكل عيش فى بلد خافت من الصوت العالى اللى وطى لما ما بقاش يجيب نتيجة، لكن بعد آيه؟".