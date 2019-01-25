» شاهد.. "مافيا" الأسطورة تتجاوز الـ 43 مليون مشاهدة

25 يناير 2019 - 10:32 ص

تجاوزت أغنية " مافيا" للفنان محمد رمضان الـ 43 مشاهدة علي اليوتيوب .

وتعتبر" مافيا" أحدث أغاني محمد رمضان المصورة، وتعدت حاجز الـ43 مليون ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد 25 يوما من طرحها. جاءت الأغنية ضمن سلسلة الأغاني التي طرحها محمد رمضان مؤخرًا؛ ليوجه بها رسالة إلى منتقديه من الوسط الفني وخارجه.

"مافيا" من كلمات محمد الفنان، وشندي، وكنكا، وألحان إسلام مونتي، والكليب من إخراج ياسر سامي. وتقول كلمات الأغنية "مافيا مافيا مافيا.. ما باخفش من حد ولا عمري هاكش.. وأي حد هيواجهني هاخده وش.. ما دام على حقي هاخد حقي آه معلش.. ولو مش فايق يلا روح واعمل ريفريش".