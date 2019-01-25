» وفاة مخرج شهير أشعل النيران في نفسه.. تعرف علي السبب

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يوسف قوسم
يوسف قوسم

محمد الخرو

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النار

مأساة

قناة تليفزيونية

مخرج

لاجل الأعمال

توفي المخرج الجزائري يوسف قوسم بعد صراع مع الحروق التي لحقت به علي خلفية اشعاله النار في نفسه بمقر القناة التليفزيونية "دزاير تي في"  بسبب مطالبته بمستحقاته لديها.

وقع حادث إشعاله النار في نفسه 7 يناير الجاري في مقر القناة من جراء عدم تلقيه مستحقات مالية من القناة الخاصة عن مسلسل بث في 2017.

 وأعربت القناة التي يملكها رئيس نقابة رجال الأعمال علي حداد، عن أسفها "لتحول خلاف تجاري الى مأساة".

 وأضاف البيان أن قوسم أضرم النار في نفسه بعد خروجه من لقاء مع المدير الجديد للقناة "الذي طمأنه وأخبره بأن الإدارة ستدرس طلبه في اليوم الموالي.

وعقب الحادثة، أصدر نحو مئة مخرج ومنتج وممثل ومؤلف رسالة موجهة "إلى السينمائيين أنفسهم وإلى الآخرين" نددوا من خلالها بـ"المشاكل التي يواجهونها أثناء الإنتاج، أو تلك التي تعيقهم عن العمل، أو الديون العالقة الى أجل غير مسمى".


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