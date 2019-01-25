بالفيديو.. عكاشة: "أنا الطبال"

25 يناير 2019 - 10:37 ص

استنكر الإعلامي توفيق عكاشة، اتهام بعض اليساريين والخبراء الاستراتيجيين له بالتطبيل للنظام الحالي.

وقال"عكاشة" خلال برنامج "مصر النهاردة" المذاع على فضائية "الحياة"،: "ناس كتير من الجماعة اليساريين، واللي عاملين نفسهم محدش بيفهم إلا هما، واللي مسميين نفسهم خبراء استراتيجيين بيتهموني بالتطبيل".

وأضاف"عكاشة"، قائلا: "أيها الاستراتيجي الخطير ، أول ما تلاقيني بطبل قوم أرقص، ما هو أنا الطبال وأنت الرقاص، دلوقتي اللي يقول كلمة مش على معدتهم يبقى بيطبل".

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