» ياسمين الخطيب تعلق على تعادل الزمالك وبيراميدز

إيمان هاني
عقلت الإعلامية ياسمين الخطيب، علي تعادل الزمالك مع بيراميدز،قائلة "التعادل لا يقلل من تصدر الفريق الأبيض للدوري حتى الآن.
و أضافت خلال تدوينة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" أنه رغم التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب بتروسبورت والمؤجل بينهما من الجولة التاسعة، بالدوري الممتاز لا يزال الزمالك على القمة.
و تابعت: "42 نقطة ولسه المؤجلات، مازال الزمالك متصدر لا تكلمني".
ظهر12:12 م
فجر
05:30
شروق
06:56
ظهر
12:12
عصر
15:08
مغرب
17:28
عشاء
18:58