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ياسمين الخطيب تعلق على تعادل الزمالك وبيراميدز

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ياسمين الخطيب
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ياسمين الخطيب

بيراميدز

عقلت الإعلامية ياسمين الخطيب، علي  تعادل الزمالك مع بيراميدز،قائلة "التعادل لا يقلل من تصدر الفريق الأبيض للدوري حتى الآن.

و أضافت خلال تدوينة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" أنه رغم التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب بتروسبورت والمؤجل بينهما من الجولة التاسعة، بالدوري الممتاز لا يزال الزمالك على القمة.

و تابعت: "‏‏42 نقطة ولسه المؤجلات، مازال ‎الزمالك متصدر لا تكلمني".


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