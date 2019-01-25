» رئيس السكة الحديد يتفقد سير العمل بمحطة مصر

25 يناير 2019 - 10:48 ص

تفقد صباح اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد محطة القاهرة لمتابعة انتظام حركة القطارات وكذا إنتظام العاملين وطوائف التشغيل على أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر وخلال الجوله قام بتهنئة قيادات شرطة السكة الحديد بمناسبة عيد الشرطة .

كما اطمئن رسلان على حركة مسير القطارات واماكن المراقبات المركزية بمحطة القاهرة وخلال تفقده أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر والقطارات ، كما شدد على أعمال النظافة بالمحطة وداخل القطارات والأرصفة بهدف تقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب .

وأكد رئيس الهيئة على المسئولين والجهات الإشرافية ولجان التفتيش بضرورة التواجد فى مواقع العمل بهدف توفير سلامة وأمان حركة مسير القطارات للعمل على تحسين مستوى الخدمة من انتظام مواعيد القطارات وتحسين مستوى النظافة بالمحطات والقطارات وإرضاء العميل خلال الفترة المقبلة.