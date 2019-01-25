الجمال يهنئ رجال الشرطة بعيدهم: يقدمون أرواحهم فداء لوطنهم

25 يناير 2019 - 01:49 م

هنأ النائب سعد الجمال ، نائب رئيس البرلمان العربى ، عضو مجلس النواب ، رجال الشرطة المصرية بعيدهم السابع والستين ، وقدم تحية تقدير واعتزاز لأرواح الشهداء الأبرار .

وأوضح الجمال أنه يوم من أمجد أيام الشعب المصري ففي يوم 25 يناير 1952 وقف نفر قليل من رجال الشرطة المصرية البواسل في وجه عدو محتل بريطاني غاشم يفوقهم عددا وعتادا ليسقط معظمهم بين شهيد وجريح ليسطروا بدمائهم تاريخا مجيدا في حب الوطن والزود عن ترابه.

أضاف الجمال ، أنه منذ هذا التاريخ لم تتوقف يوما تضحيات رجال الشرطة وإخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم نحو شعبهم ووطنهم ولازالو يقدمون ارواحهم رخيصة فداء له .

وأكد الجمال ، ان أحد أهم عوامل نجاح الشرطة في أداء رسالتها في تأمين وصون استقرار المجتمع هو التعاون الوثيق مع المواطنين الشرفاء الذين يدركون مدي أهميه ما يقدمون من معلومات في الحفاظ علي أمن الوطن وسلامة أراضيه وأرواح وأعراض وأموال مواطنيه .