"الكونجرس" يغلق جناح الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

25 يناير 2019 - 02:04 م

أغلقت الجامعة الأمريكية جناحها بمصر القاهرة الدولي للكتاب 2019 بسبب وقف الكونجرس المخصصات المالية المقرر إرسالها الي جناح الجامعة.

وأكدت الجامعة في منشور وضعته علي جناحها في المعرض أن العمل متوقف لحين استئناف الحكومة الأمريكية للعمل مجددا.

ومن المقرر أن يستمر معرض القاهرة الدولى للكتاب 2019، دورة اليوبيل الذهبى، والتى من المقرر أن تستمر فعالياتها حتى الخامس من فبراير 2019.

يشار إلى الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة بدأ منذ أكثر من شهر بسبب رفض النواب الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى المصادقة على الميزانية الفيدرالية للعام المقبل، التى تتضمن تمويل بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك، يصر عليه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بينما يعارضه الديمقراطيون والحقوقيون.

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