» مؤسس أبناء مبارك: نعتز بوقوفنا لإنصافه

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ثورة يناير

سامح أبو عرايس

محمد حسني مبارك

علق سامح أبو عرايس  الخبير الاقتصادي ومؤسس حركة أبناء مبارك  على ذكرى ثورة 25 يناير ، بأنه  يعتز بتأسيس الحركة  على الرغم من أنها فى البدايات كان أعضاؤها قلائل .

وقال ابو عرايس فى تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" في ذكرى 25 يناير يشرفني انني كنت من مؤسسي " أبناء مبارك" كان عددنا محدود في البداية وكان الكل بيهاجمونا لكن قررنا نقف وقفة حق انصافا للرئيس مبارك واعترافا بما قدمه لمصر وادراكا منا لحقيقة المؤامرة على مصر ورغم كل الهجوم اللي تعرضنا له لكن أعتقد اننا أحدثنا أثرا ".

واضاف قائلا :"  النهارده الكلام اللي كنا بنقوله من سنوات ونتهاجم بسببه أصبح يقال في كل وسائل الإعلام وأصبحت الحقائق معروفة لأغلب الشعب أنا فخور بأنني كنت من مؤسسي أبناء مبارك  وفخور بكل الأصدقاء المحترمين اللي تعرفت عليهم في هذه المجموعة الرائعة واللي كانوا من مختلف المجالات والفئات لكن يجمع بينهم الوفاء والطيبة والاخلاص والاعتراف بالجميل.. تحياتي لكل الأصدقاء المحترمين من أبناء مبارك.. وفعلا تشرفت بكم وبمعرفتكم وصداقتكم.. ولو كان لما حدث في يناير ميزة واحدة بالنسبة لي فهي اني عرفت ناس محترمة ومخلصة وطيبين وولاد أصول زيكم ".

ويذكر أن اليوم تمر الذكرى الثامنة لأحداث ثورة 25 يناير 2011  والتى كان من نتائجها  تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011 و في السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان مقتضب تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقياده محمد حسين طنطاوي بإدارة شئون البلاد.


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