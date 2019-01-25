«بنك SAIB» يبحث تطوير خدماته مع عملائه

25 يناير 2019 - 02:39 م

نظم بنك SAIB ورشة عمل وحفل استقبال لعدد من عملائه من رجال الأعمال والمؤسسات الكبرى، بفندق «فورسيزونز سان ستيفانو» بالإسكندرية، وذلك في إطار تجربة فريدة من نوعها كما وصفها عملاء البنك.

حضر حفل الاستقبال وورشة العمل كلا من طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وعمرو عطا الله نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات، وأفضل نجيب

نائب العضو المنتدب للمخاطر والالتزام وأعضاء الإدارة التنفيذية ومديري الفروع ونوابهم.

كما عقدت الإدارة التنفيذية لبنك SAIB بالتعاون مع شركة متخصصة اجتماع مصغر مع بعض العملاء المميزين لاستطلاع رأيهم ومناقشة كيفية تطوير أعمال البنك وتقديم خدماته المصرفية بصورة متطورة.

تأتي تلك اللقاءات التي ينظمها البنك كجزء من خطة التطوير التى ينفذها حالياً، وتهدف إلى التواصل المستمر مع عملاء البنك الحاليين وجذب شرائح جديدة.

ويعتبر هذا الاجتماع المرحلة الثانية من سلسلة اجتماعات استطلاع رأي العملاء، حيث تم عقد المرحلة الأولى مع نخبة من عملاء البنك المميزين في مدينة القاهرة، وتم اختيار مدينة الإسكندرية كمرحلة ثانية لأهميتها واعتبارها ثاني أكبر مدينة في الجمهورية.

يذكر أن الخطة الاستراتيجية للبنك 2019-2021 تتضمن تحسين مستوى خدمة العملاء، وطرح منتجات مصرفية تناسب جميع الشرائح، وتحقيق وتعزيز الشمول المالي، وتحسين بيئة العمل الداخلية، وصقل مهارات العاملين وتحفيزهم ماديا ومعنويا، وزيادة العائد للمساهمين.