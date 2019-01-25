بالصور.. الأطفال يشاركون بالقراءة والتلوين بمعرض الكتاب

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الأطفال

معرض الكتاب

تلوين

عرضت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب  صور فوتوغرافية لنشاط قاعة الطفل اليوم الجمعة بالمعرض والتى ظهر خلالها الأطفال متراصون حول  الطاولات يقرؤن الكتب المختلفة  .

وتبين آخرون يقومون بأنشطة متنوعة كتلوين الرسومات وآخرون يلعبون مع الدمى الكرتونية  ويشاهدون العروض المسرحية الفكاهية  بمشاركة أولياء أمورهم من الاباء والامهات .

انطلقت الأربعاء الماضى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى يوبيله الذهبى، فى أرض مركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، بتوافد شبابى فى ساعاته الأولى وشهدت بوابات المعرض حالة من الإجراءات الأمنية وتستمر حتى اليوم الثالث من انطلاقه .





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