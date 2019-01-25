بالفيديو.. عفو رئاسي عن 6 آلاف و931 سجينًا وغارمًا

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الحياة السياسية

عفو رئاسي
عفو رئاسي

متابعات- أمينة عبد العال

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الشرطة

ثورة يناير

عفو رئاسي

 صدر عفو رئاسي بالعفو  عن 4063 سجينا و2868 غارما وغارمة بمناسبة عيد الشرطة.

وأعلنت وزارة الداخلية، الإفراج عن 6 آلاف و931 من نزلاء السجون من بينهم غارم وغارمة تفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الذكرى السابعة والستين وثورة 25 يناير الذكرى السابعة.

يأتى ذلك، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، تم الإفراج عن 2868 غارما وغارمة عقب سداد مديونياتهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر.

كما قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بإجمالى 4 آلاف و63 .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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