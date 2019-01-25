عرض كتب لـ "حسن البنا" بمعرض الكتاب

25 يناير 2019 - 04:21 م

صادرت لجنة المتابعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتجمع الخامس، الجمعة، كتبًا لحسن البنا، مؤسس حركة الإخوان المسلمين، كانت إحدى دور النشر العربية تعرضه في جناحها.

و أثناء تفقد لجان المتابعة للأجنحة اكتشفت وجود 5 نسخ من كتاب "الأقوال المأثورة لحسن البنا" في جناح دار الرشاد المغربية، فتمت مصادرة النسخ فورًا وتحذير دار النشر بغلق الجناح إذا تكرر الأمر مرة أخرى.

واكتفت إدارة المعرض بالتحذير فقط كون الدار غير مصرية، ولم تكن على علم بمنع مثل تلك الكتب في مصر.

وتتابع لجان المتابعة والمكونة من أعضاء من هيئة الكتاب واتحاد الناشرين وشرطة المصنفات عملها دوريًا بتفقد أجنحة المعرض لكشف ومنع أي خطأ أو تقصير.