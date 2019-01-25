تفاصيل زيارة "بن سلطان" لإيران ولقاء "سليماني"

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عرب وعالم

بندر بن سلطان
بندر بن سلطان

وكالات

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إيران

السعودية

قاسم سليماني

بندر بن سلطان

قال الأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات ومجلس الأمن الوطني السعودي سابقا، إنه التقى بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.

وأشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن الأمير بندر زار طهران للاجتماع بعلي لاريجاني، أوائل عام 2017.    

وأجرت صحيفة "إندبندنت" في نسختها العربية، أمس الخميس، حوارًا مطولاً مع الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي السابق بالولايات المتحدة، جاء فيه أنه التقى "صدفة" بالجنرال الإيراني المعروف، قاسم سليماني أثناء زيارته إلى طهران، للقاء رئيس مجلس الشورى الإيراني الحالي، علي لاريجاني.

ونقلت الصحيفة عن الأمير السعودي، رئيس استخبارات بلاده السابق قوله: "صدفة أدت لمعرفتنا لوجه سليماني، بعد أن كنا نسمع عنه ولا نراه".

وفي السياق نفسه، وصف بندر بن سلطان، شاه إيران السابق، محمد رضا بهلوي، بـ"العدو العاقل"، قائلاً: "إنه كان أفضل من صديق جاهل، رغم عدم وجود صداقة بيننا، في إشارة إلى نظام إيران الحالي والقضايا التي نشبت منذ مجيء الخميني".


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