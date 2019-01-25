» تفاصيل ذبح سائق «توك توك» وسرقته

25 يناير 2019 - 04:31 م

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض علي عاطلين قاما بذبح سائق «توك توك»، بمدينة السلام، لسرقته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام، بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة شخص في العقد الثالث من العمر، ملقاة في الشارع بدائرة القسم،.

وبالانتقال وفحص الجثة، تبين أن الجثة لشاب يرتدى كامل ملابسه وبه إصابات طعنية بالصدر، وجرح ذبحي بالرقبة، و3طعنات بالظهر من الأسفل وطعنة بالجانب الأيمن ولم يتم العثور معه على ثمة أوراق تفيد أو تحدد شخصيته.

وبفحص بلاغات المتغيبين تبين أن الجثة لـ«م.ص»، سائق توك توك، 34 سنة، ومقيم بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات، تبين أن مرتكبي الواقعة «ا.س» عاطل، 21 سنة، و«ص.ا» 24 سنة، هارب من أحكام حبس في قضايا تبديد وسرقات، وباستهدافهم تمكنت قوات الأمن من ضبطهم.

واعترف المتهمان بأنهما قاما باستدراج السائق المجنى عليه، بحجة توصيلهما للتخلص منه بقتله والاستيلاء على توك توك، وأثناء إيصالهما، قام المتهم الأول بالتعدي عليه بعدة طعنات بسلاح أبيض "سكين"، وانهال عليه الثاني بعدة طعنات أخرى بسلاح أبيض (خنجر) كان بحوزته، واستوليا على جميع متعلقاته ومركبة التوك توك وفرا هاربين، واعترفا المتهمين بمكان المسروقات، وتولت النيابة التحقيقات.