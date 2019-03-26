«موسيس» يقود هجوم نيجيريا أمام مصر

26 مارس 2019 - 06:31 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا بقيادة جيرنو روهر، تشكيل فريقه لمواجهة مصر، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات الجانبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقرر روهر الاعتماد على عدد من العناصر الأساسية خلال اللقاء، حيث سيقود سيمون موسيس الخط الهجومي، بينما يتواجد أليكس أيوبي وويلفرد نديدي في الوسط، مع عبد الله شيهو بالدفاع.

ويتكون تشكيل نيجيريا من:

حراسة المرمى: دانيل أكباي.

خط الدفاع: جاميلو كولينز، ويليام إكونج، ليون بالوجن، عبد الله شيهو.

خط الوسط: جون أوجو، ويلفرد نديدي، أليكس أيوبي.

خط الهجوم: هنري أونيكورو، سيمون موسيس، بول أونياتشو.