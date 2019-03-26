شوقي غريب يُعدد مكاسب «الأولمبي» من معسكر إسبانيا

26 مارس 2019 - 07:02 م

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، سعادته بمواجهتي الولايات المتحدة وهولندا في إسبانيا، مشيرًا إلى المعسكر كان مفيدًا للغاية.

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية عقب خسارة المنتخب الودية أمام هولندا 1-0 : "المعسكر استمر 10 أيام، حققنا الاستفادة الكاملة من المعسكر، طوال الـ10 أيام لا يوجد صوت يعلو فوق صوت كرة القدم".

وأضاف غريب: "أداء اللاعبين تطور بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وهذا ما ظهر جليًا بعد ما تعرض أحد لاعبي المنتخب للطرد خلال المباراة، استطعنا غلق المساحات ولم نتعرض إلى كرات خطيرة على مرمانا".

وتابع: "هناك إيجابيات وسلبيات في أي مباراة ودية سواء استطعنا الفوز أو تعرضنا للخسارة، لذا يجب أن نطور الإيجابيات ونقلل من السلبيات عقب المباريات".

وعن أداء المنتخب في المباراة قال : "واجهنا لاعبين على مستوى عالي من الكفاءة، ولم نتعرض إلى فرص خطيرة على مرمانا".

وأضاف: "من الممكن أننا لم نستغل الأطراف بشكل جيد خلال المباراة، وركزنا على الاختراق من العمق، لذا واجهنا بعض المشاكل في الوصول لمرمى المنافس".

وأتم غريب: "نحن لدينا خطة كاملة، وهدفنا الرئيسي هو تقديم الدعم للمنتخب ومن ثم تحقيق البطولات المتاحة لدينا".



