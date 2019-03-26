» أرسنال يهزم النصر الإماراتي بثلاثية

26 مارس 2019 - 07:22 م

حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزًا وديًا على النصر الإماراتي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم الثلاثاء، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما بمناسبة الافتتاح الرسمي للملعب الجديد بالنادي "ستاد آل مكتوم" في إمارة دبي.

وتقدم النصر في الدقيقة 15 عن طريق روني فرنانديز من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، وتعادل المدافع كارل جنكنسون لأرسنال في الدقيقة 42.

وسجل الفرنسي أليكساندر لاكازيت الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 51 ، ثم سجل المدافع الشاب تيريس جون الهدف الثالث بعد خطأ من دفاع النصر، ثم قلص خالد جلال الفارق بتسجيله الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 89 .

ومرت الدقائق الباقية من عمر المباراة بدون أي جديد ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية.