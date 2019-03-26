بيان عاجل للبرلمان للمطالبة بكادر خاص للشرطة

26 مارس 2019 - 07:31 م

تقدم ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن مركز أبوحماد، بمحافظة الشرقية، ببيان عاجل بشأن إعادة النظر في مرتبات هيئة الشرطة ومعاشات الظباط والأفراد.

وطالب سويلم، فى بيان صحفي اليوم، باعتبار هيئة الشرطة هيئة نظامية مدنية ذات كادر خاص، مؤكدا أن إضافة فقرة ذات كادر خاص ستعمل على تعديل المرتبات والمعاشات على هذا الأساس.

وأشاد سويلم، بحرص الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على تبني ملف زيادة معاشات ومرتبات رجال الشرطة، لاقتناعه بجهود رجال الشرطة المحترمين في حفظ الأمن.

وأشار إلى أنه رغم تواجده في مهمة عمل بأسبانيا، إلا أن رئيس المجلس، كان حريصا على الرد على بيانه العاجل، والتأكيد على أنه سيسعى لتفعيل زيادة المرتبات والمعاشات. ?