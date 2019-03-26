"النقض" ترفض الطعن في قضية "طلائع حسم"

26 مارس 2019 - 07:45 م

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم الإرهابية"، وتأييد إدراج 145 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، قد قضت بإدراج 145 متهمًا على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو 2018، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية"، ومن بين الأسماء المدرجة، معتز مطر، محمد ناصر، صابر مشهور، ياسر العمدة، حمزة زوبع، وجدى غنيم، مجدى شلش، عصام تليمة، ويحيى موسى.