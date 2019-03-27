» البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه

27 مارس 2019 - 04:27 م

تباينت مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم، الأربعاء، مدفوعة بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، وسط ترقب المستثمرون قرار البنك المركزي، غدا الخميس، بشأن أسعار الفائدة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 8. 1 مليار جنيه، ليصل إلى 7. 808 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 911 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 57. 0%، ليغلق عند مستوى 66. 14554 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة محدودة بلغت 31. 0%، ليسجل 63. 683 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة هامشية بلغت 21. 0%، لينهي التعاملات عند مستوى 92. 1731 نقطة.



