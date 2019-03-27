حبس قاتلي طفل القناطر أربعة أيام

أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس 3 متهمين باختطاف طفل وقتله، وإيهام أهله أنه على قيد الحياة ومساومتهم على إطلاق سراحه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب تمثيلهم للجريمة بـ«الصوت والصورة».

وقالت التحقيقات إن والد الطفل أبلغ مركز شرطة منشأة القناطر، بخروج نجله 10 سنوات، للهو أمام منزله ولم يعد، وتلقيه اتصال هاتفي من «مجهول» طلب منه مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراح نجله.

وأكدت تحريات مديرية أمن الجيزة أن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص من بينهم «جار المبلغ»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر جار المبلغ بتداول شائعة باستخراج المُبلغ قطعتين أثريتين فقام بالاتفاق مع شخصين على اختطاف ابنه وقتله- خشية اعترافه عليه- وإيهام والده أنه على قيد الحياة ومساومته على إعادته مقابل تسليم القطع الأثرية.

حيث قام باستدراجه بزعم شراء حلوى واصطحبوه داخل سيارة ميكروباص ملك وقيادة أحدهما، واحتجزوه بمحل مهجور بمنطقة أبوغالب دائرة المركز، وقاموا بتصوير فيديو للطفل يطلب فيه من والده الاستجابة لطلباتهم خشية قتله بسلاح نارى بحوزتهم.

وعقب ذلك قام أحدهم بخنق الطفل واعتقدوا وفاته وألقوه بمياه الرياح البحيري بذات المنطقة إلا أنهم فوجئوا أنه على قيد الحياة، فقام الآخر بالنزول للمياه وأغرقه حتى تأكد من وفاته.

وعقب ذلك قاموا بالاتصال بالمبلغ ومساومته على إعطائهم القطع الأثرية وخلال المكالمة قاموا بتشغيل الفيديو السابق تسجيله للمجنى عليه وإيهامه بأنه بصحبتهم ويستغيث به، كما أرشدوا عن السيارة وطبنجة صوت «المستخدمتين في الواقعة»، وكذا شريحة المحمول المستخدمة في مساومة والد المجنى عليه.

فيما تم التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية للبحث عن جثة المجنى عليه وانتشالها.