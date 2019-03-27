  • الأربعاء 27 مارس 2019
  • بتوقيت مصر06:03 م
بحث متقدم
شاب يعتدى على إمام مسجد لعدم خشوعه في الصلاة

القبض على مهندس اعتدى على خطيب الجمعة على المنبر

ترامب

بعد القدس والجولان.. منطقة جديدة تدخل حيز "اعترافات ترامب"

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم تعاود استفزاز المصريين

الجامعة العربية

الجامعة العربية: شرطان لعودة سوريا

طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور

"النور": لهذا نرفض مصطلح "مدنية الدولة"

مهاتير محمد

مهاتير محمد: الإسرائيليون أكثر إرهابًا من غيرهم

الدستور

بأمر القضاء.. منع مظاهرة لرفض تعديل الدستور أمام البرلمان

كارتر والسادات

تفاصيل جديدة.. سر عصبية "كارتر" أثناء مفاوضات السلام

بن راشد

الإمارات ترد على اتهامها بتهديد نووي خطير

الأرصاد

أمطار غزيرة قد تصل لحد السيول بدءًا من الجمعة

حبس قاتلي طفل القناطر أربعة أيام

قضايا وحوادث

حبس
حبس

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

حبس عاطل لاتهامه باغتصاب طفل وتصويره عاريًا

#

حبس مدرس بتهمة التحرش بـ5 تلميذات ابتدائي

#

المتهم بقتل نجل عشيقته: "مكنش قصدي أموته"

#

حبس 3 أفراد أمن بنادى الزمالك لتعديهم على الصحفيين

حوادث

النيابة العامة

قتل طفل

خطف طفل

القناطر الخيرية

أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس 3 متهمين باختطاف طفل وقتله، وإيهام أهله أنه على قيد الحياة ومساومتهم على إطلاق سراحه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب تمثيلهم للجريمة بـ«الصوت والصورة».

وقالت التحقيقات إن والد الطفل أبلغ مركز شرطة منشأة القناطر، بخروج نجله 10 سنوات، للهو أمام منزله ولم يعد، وتلقيه اتصال هاتفي من «مجهول» طلب منه مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراح نجله.

وأكدت تحريات مديرية أمن الجيزة أن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص من بينهم «جار المبلغ»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر جار المبلغ بتداول شائعة باستخراج المُبلغ قطعتين أثريتين فقام بالاتفاق مع شخصين على اختطاف ابنه وقتله- خشية اعترافه عليه- وإيهام والده أنه على قيد الحياة ومساومته على إعادته مقابل تسليم القطع الأثرية.

حيث قام باستدراجه بزعم شراء حلوى واصطحبوه داخل سيارة ميكروباص ملك وقيادة أحدهما، واحتجزوه بمحل مهجور بمنطقة أبوغالب دائرة المركز، وقاموا بتصوير فيديو للطفل يطلب فيه من والده الاستجابة لطلباتهم خشية قتله بسلاح نارى بحوزتهم.

وعقب ذلك قام أحدهم بخنق الطفل واعتقدوا وفاته وألقوه بمياه الرياح البحيري بذات المنطقة إلا أنهم فوجئوا أنه على قيد الحياة، فقام الآخر بالنزول للمياه وأغرقه حتى تأكد من وفاته.

وعقب ذلك قاموا بالاتصال بالمبلغ ومساومته على إعطائهم القطع الأثرية وخلال المكالمة قاموا بتشغيل الفيديو السابق تسجيله للمجنى عليه وإيهامه بأنه بصحبتهم ويستغيث به، كما أرشدوا عن السيارة وطبنجة صوت «المستخدمتين في الواقعة»، وكذا شريحة المحمول المستخدمة في مساومة والد المجنى عليه.

فيما تم التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية للبحث عن جثة المجنى عليه وانتشالها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» كتاب يكشف سر اهتمام النازية بالقرآن
» تأجيل محاكمة مرسي في "اقتحام الحدود الشرقية" لـ7 أبريل
» اجتماع علني بمجلس الأمن لمناقشة أزمة الجولان
» البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه
» إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال
» إصابة 16 شخصًا فى حريق سوبر ماركت بالإسكندرية
» عاطل يهتك عرض فتاتين تحت تهديد السلاح بالزاوية الحمراء
» شاهد.. مايا دياب في مسابقة ملكة جمال قبل 20 عاما
» بعثة «الفراعنة» تصل إلى القاهرة عصر اليوم
» زوج شاهيناز يكشف تفاصيل جديدة عن الاعتداء عليها بالضرب
» «المسابقات» تناقش تقرير "الحنفي"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:16 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز