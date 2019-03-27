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دراسة: المرأة تفكر فى ترك وظيفتها 17 مرة بالسنة

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وكالات - خالد الشرقاوي

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أظهرت دراسة أجرتها جمعية المحاسبين الفنيين الأمريكية، العام الماضي 2018، حول الحياة العملية للمرأة وتوصلت إلى بعض الإحصاءات المثيرة للاهتمام.

نشر موقع "goodhousekeeping" في أكتوبر الماضي أن المرأة تفكر في ترك وظيفتها في المتوسط  17 مرة في السنة، وتبين أن معظم ما تفكر به النساء في هذا الصدد لا يتعلق فقط بترك العمل لمجرد بدء عمل جديد ولكن بالتبديل المجال المهني تماما حيث تبين أن هذه الرغبة تنتاب النساء بمتوسط 10 مرات سنويا.

وكشفت الدراسة عن 671 مسألة جدلية تواجه المرأة في مكان العمل منذ بداية العمل وحتى يوم التقاعد، قد يكون لها علاقة بشعورهم بعدم الرضا.

وقد يكون بعد مكان العمل عن المنزل أحد أبرز هذه المشاكل حيث أوضحت الدراسة أن السيدة العاملة تقطع في المتوسط  مسافة 82802 ميلًا، خلال مشوراها المهني وهي مسافة لا تقل عن ثلاثة أضعاف محيط الأرض.

وخلصت الدراسة أيضًا إلى أن المرأة تعمل في المتوسط 32 ساعة في الأسبوع ، أي ما مجموعه 668 ساعة في السنة ، و 78396 ساعة على مدار حياتها المهنية.


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