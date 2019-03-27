قناة إسرائيلية: صدام محتمل بعد 48 ساعة

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يوم الارض

قالت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يجري استعدادات مكثفة للمليونية الفلسطينية المحتملة في "يوم الأرض".

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي نشر قوات عسكرية إضافية بطول الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، استعدادًا لمواجهات عسكرية محتملة مع حركة "حماس"، التي دعت لمليونية تظاهرية في "يوم الأرض".

وأفادت القناة العبرية بأن السبت المقبل، سيوافق الثلاثين من مارس، وهو ما يقابل "يوم الأرض" الفلسطيني، وكذلك يتزامن مع مرور عام كامل على انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية، وهو الموعد الذي حددته حركة "حماس" لخروج مظاهرة مليونية بالقرب من الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأوردت القناة العبرية أن إسرائيل وكذلك قطاع غزة يستعدان لمواجهة دامية في "يوم الأرض"، بطول الخط الفاصل بينهما، حيث أعلنت حماس بأنه من المتوقع أن يصل عدد المتظاهرين إلى ما يزيد عن 100 ألف متظاهر فلسطيني، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى نشر عدد كبير من القناصة، رجحت أن يصل عددهم إلى 150 قناصًا.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي سيلتقي مساء اليوم مع قائد المنطقة الجنوبية وقائد الجبهة الداخلية، بهدف الاستعداد لهذه المليونية المحتملة.

يشار إلى أن المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة يخرجون كل يوم جمعة من كل أسبوع في "مسيرات العودة".


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