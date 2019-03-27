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اختطاف سفينة تركية قبالة سواحل ليبيا

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سفينة اللاجئين
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وكالات - خالد الشرقاوي

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أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء، باختطاف لاجئين لسفينة تركية كانت تحمل الوقود قبالة السواحل الليبية، بعدما أنقذتهم وهم في عرض البحر.

وبحسب موقع "TRT Haber" التركي فإن الصحافة الإيطالية أعلنت أن السفينة التركية غيرت طريقها نحو مالطا أو لامبيدوسا، منوها بأن "الناقلة التي تحمل علم بالاو قد تم بيعها بواسطة شركة تركية في عام 2015، وكان الطاقم التركي على متنها".

ولفت الموقع إلى أن "طاقم السفينة أراد إرجاع المهاجرين الليبيين بعد إنقاذهم إلى ميناء طرابلس، لكن اللاجئين الذين لا يريدون العودة إلى ليبيا سيطروا على السفينة"، مؤكدا أن السلطات الإيطالية حذرت من اقتراب السفينة تجاه الموانئ التي تقع تحت سيطرتها.


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